Санчо не покинет «Боруссию» зимой

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16 Декабря 2020, 17:26,
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Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему входит в сферу интересов нескольких больших клубов.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, Санчо не сменит клуб зимой. Руководство «Боруссии» уверенно в этом на все 100%.
Напомним, что активный интерес к Санчо в летнее трансферное окно проявлял «Манчестер Юнайтед», но клубам не удалось достичь договорённости.
20-летний Санчо сыграл шестнадцать матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть голевых передач. Трансферная стоимость англичанина оценивается в сто миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - зима 2021, Джейдон Санчо