Санчо не покинет «Боруссию» зимой

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему входит в сферу интересов нескольких больших клубов.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, Санчо не сменит клуб зимой. Руководство «Боруссии» уверенно в этом на все 100%.

Напомним, что активный интерес к Санчо в летнее трансферное окно проявлял «Манчестер Юнайтед», но клубам не удалось достичь договорённости.

20-летний Санчо сыграл шестнадцать матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть голевых передач. Трансферная стоимость англичанина оценивается в сто миллионов евро.