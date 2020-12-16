Собослаи хочет продолжить карьеру в «РБ Лейпциге»

Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Доминик Собослаи с большой долей вероятности сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вегерский футболист является большим поклонником таланта главного тренера «РБ Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. Это одна из основных причин, по которой Собослаи хотел бы присоединиться к немецкому клубу.

20-летний полузащитник является лидером австрийского клуба. В нынешнем сезоне Собослаи сыграл двадцать матчей за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в двадцать пять миллионов евро.