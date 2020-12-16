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«Боруссия» обыграла «Вердер» в первом матче без Фавра, «Унион» упустил победу над «Штуттгартом»

16 Декабря 2020, 00:30,

Global Look Press

В чемпионате Германии продолжается 12-й тур. Дортмундская «Боруссия» проводила первый матч без уволенного главного тренера Люсьена Фавра и в гостях обыграла «Вердер» (2:1). В первом тайме Рафаэль Геррейро и Кевин Мёхвальд обменялись голами, а в концовке Марко Ройс вырвал победу.

«Унион» уверенно обыгрывал на выезде «Штуттгарт», но с 85-й минуты пропустил два мяча в ответ от Саши Калайджича - 2:2. «Герта» и «Майнц» не забивали вовсе (0:0).

Протокол игры  
Вердер 1:2 Боруссия Д
    12' Геррейро Рафаэль (0:1)
(1:1) Мёхвальд Кевин 28'    
    79' Ройс Марко (1:2)
Павленка Иржи Гросс Кристиан   54' Топрак Омер   86' (Агу Феликс (   86') Фридль Марко Гебреселассие Теодор Эггештайн Максимилиан Мёхвальд Кевин   66' (Биттенкорт Леонардо (   66') Мбом Жан-Мануэль   87' (Шмид Романо (   87'   90') Аугустинссон Людвиг Сарджент Джош   66' (Вольтемаде Ник (   66') Юя Осако   73' (Эррас Патрик (   73')
Запасные: Велькович Милош Мойсандер Никлас Чон Тахит Капино Стефанос
Бюрки Роман Морей Матеу   85' (Загаду Дан-Аксель (   85') Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   85' (Пищек Лукаш (   85') Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд   73' (Брандт Юлиан (   73') Витсель Аксель   60' Санчо Джедон Ройс Марко   35' Джованни Рейна Мукоко Юссуфа   80' (Джан Эмре (   80')
Запасные: Пасслак Феликс Рейньер Жезус Шульц Нико Дауд Махмуд Хитц Mapвин
15 декабря. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры  
Штуттгарт 2:2 Унион Берлин
    4' Фридрих Марвин (0:1)
    77' Авонийи Тайво (0:2)
(1:2) Калайджич Саша 85'    
(2:2) Калайджич Саша 90'    
Кобель Грегор Антон Вальдемар Мавропанос Константинос   3'   53' (Штенцель Паскаль (   53') Кемпф Марк-Оливер   80' (Клемент Филипп (   80') Вамангитука Силла Фёрстер Филипп   80' (Калайджич Саша (   80') Эндо Ватару Кастро Гонсало Соса Борна   46' (Дидави Даниэль (   46') Климович Матео   31'   46' (Кулибали Тангуй (   46') Гонсалес Николас   56'
Запасные: Каминьски Марцин Чурлинов Дарко Мангаля Орель Бредлов Фабиан
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Гисельман Нико Триммель Кристофер Гризбек Себастьян   55'   87' (Гогия Акакий (   87'   90') Прёмель Гриша   35' Ленц Кристофер Бекер Шеральдо   61' (Бюльтер Мариус (   61') Тойхерт Седрик   68' (Рюэрсон Юлиан (   68') Авонийи Тайво
Запасные: Мацеевски Тим Кариус Лорис Мозер Леннарт Эндо Кейта
15 декабря. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры  
Герта 0:0 Майнц
Шволов Александер Зеефейк Дейовайзио   72' (Леки Мэттью (   72') Боята Дедрик Торунарига Джордан   66' Платтенхардт Марвин   62' (Лукебакио Доди (   62') Тусар Люка   72' (Пекарик Петер (   72') Штарк Никлас Гендузи Маттео Дилросун Джавайро   62' (Миттельштедт Максимилиан (   62') Пёнтек Кшиштоф   33'   81' (Нганкам Жессик (   81') Кунья Матеус   49'
Запасные: Альдерете Омар Ярстейн Руне Редан Дайшон Дарида Владимир
Центнер Робин Юсте Йерри Хак Александер Ньякат Мусса Фернандес Эдимилсон Баррейро Леандро Малонг Кунде Штёгер Кевин   28'   77' (Латца Данни (   77') Аарон Мартин   81' (Матета Жан-Филипп (   81') Онисиво Карим   81' (Буркардт Джонатан (   81') Кайсон Робин
Запасные: Чжи Дон-Вонь Килиан Лука Абасс Исса Бутьюс Жан-Поль Дамен Финн Брозински Даниэль
15 декабря. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Вердер, Штуттгарт, Унион Берлин
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