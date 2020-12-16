«Боруссия» обыграла «Вердер» в первом матче без Фавра, «Унион» упустил победу над «Штуттгартом»

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16 Декабря 2020, 00:30,
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В чемпионате Германии продолжается 12-й тур. Дортмундская «Боруссия» проводила первый матч без уволенного главного тренера Люсьена Фавра и в гостях обыграла «Вердер» (2:1). В первом тайме Рафаэль Геррейро и Кевин Мёхвальд обменялись голами, а в концовке Марко Ройс вырвал победу.
«Унион» уверенно обыгрывал на выезде «Штуттгарт», но с 85-й минуты пропустил два мяча в ответ от Саши Калайджича - 2:2. «Герта» и «Майнц» не забивали вовсе (0:0).
Протокол игры
|Вердер
|1:2
|Боруссия Д
|12' Геррейро Рафаэль (0:1)
|(1:1) Мёхвальд Кевин 28'
|79' Ройс Марко (1:2)
Павленка Иржи • Гросс Кристиан • 54'Топрак Омер 86' ( Агу Феликс ( 86') • Фридль Марко • Гебреселассие Теодор • Эггештайн Максимилиан • Мёхвальд Кевин 66' ( Биттенкорт Леонардо ( 66') • Мбом Жан-Мануэль 87' ( Шмид Романо ( 87' ) • 90'Аугустинссон Людвиг • Сарджент Джош 66' ( Вольтемаде Ник ( 66') • Юя Осако 73' ( Эррас Патрик ( 73')
Запасные: Велькович Милош • Мойсандер Никлас • Чон Тахит • Капино Стефанос
Бюрки Роман • Морей Матеу 85' ( Загаду Дан-Аксель ( 85') • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс 85' ( Пищек Лукаш ( 85') • Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд 73' ( Брандт Юлиан ( 73') • Витсель Аксель • 60'Санчо Джедон • Ройс Марко • 35'Джованни Рейна • Мукоко Юссуфа 80' ( Джан Эмре ( 80')
Запасные: Пасслак Феликс • Рейньер Жезус • Шульц Нико • Дауд Махмуд • Хитц Mapвин
15 декабря. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры
|4' Фридрих Марвин (0:1)
|77' Авонийи Тайво (0:2)
|(1:2) Калайджич Саша 85'
|(2:2) Калайджич Саша 90'
Кобель Грегор • Антон Вальдемар • Мавропанос Константинос 3' 53' ( Штенцель Паскаль ( 53') • Кемпф Марк-Оливер 80' ( Клемент Филипп ( 80') • Вамангитука Силла • Фёрстер Филипп 80' ( Калайджич Саша ( 80') • Эндо Ватару • Кастро Гонсало • Соса Борна 46' ( Дидави Даниэль ( 46') • Климович Матео 31' 46' ( Кулибали Тангуй ( 46') • Гонсалес Николас 56'
Запасные: Каминьски Марцин • Чурлинов Дарко • Мангаля Орель • Бредлов Фабиан
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Гисельман Нико • Триммель Кристофер • Гризбек Себастьян 55' 87' ( Гогия Акакий ( 87' ) • 90'Прёмель Гриша • 35'Ленц Кристофер • Бекер Шеральдо 61' ( Бюльтер Мариус ( 61') • Тойхерт Седрик 68' ( Рюэрсон Юлиан ( 68') • Авонийи Тайво
Запасные: Мацеевски Тим • Кариус Лорис • Мозер Леннарт • Эндо Кейта
15 декабря. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры
Шволов Александер • Зеефейк Дейовайзио 72' ( Леки Мэттью ( 72') • Боята Дедрик • Торунарига Джордан • 66'Платтенхардт Марвин 62' ( Лукебакио Доди ( 62') • Тусар Люка 72' ( Пекарик Петер ( 72') • Штарк Никлас • Гендузи Маттео • Дилросун Джавайро 62' ( Миттельштедт Максимилиан ( 62') • Пёнтек Кшиштоф 33' 81' ( Нганкам Жессик ( 81') • Кунья Матеус 49'
Запасные: Альдерете Омар • Ярстейн Руне • Редан Дайшон • Дарида Владимир
Центнер Робин • Юсте Йерри • Хак Александер • Ньякат Мусса • Фернандес Эдимилсон • Баррейро Леандро • Малонг Кунде • Штёгер Кевин 28' 77' ( Латца Данни ( 77') • Аарон Мартин 81' ( Матета Жан-Филипп ( 81') • Онисиво Карим 81' ( Буркардт Джонатан ( 81') • Кайсон Робин
Запасные: Чжи Дон-Вонь • Килиан Лука • Абасс Исса • Бутьюс Жан-Поль • Дамен Финн • Брозински Даниэль
15 декабря. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Вердер, Штуттгарт, Унион Берлин