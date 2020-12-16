«Боруссия» обыграла «Вердер» в первом матче без Фавра, «Унион» упустил победу над «Штуттгартом»

В чемпионате Германии продолжается 12-й тур. Дортмундская «Боруссия» проводила первый матч без уволенного главного тренера Люсьена Фавра и в гостях обыграла «Вердер» (2:1). В первом тайме Рафаэль Геррейро и Кевин Мёхвальд обменялись голами, а в концовке Марко Ройс вырвал победу.

«Унион» уверенно обыгрывал на выезде «Штуттгарт», но с 85-й минуты пропустил два мяча в ответ от Саши Калайджича - 2:2. «Герта» и «Майнц» не забивали вовсе (0:0).