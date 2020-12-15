«Айнтрахт» провалил концовку матча с гладбахской «Боруссией» и упустил победу

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15 Декабря 2020, 22:36,
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Стартовый матч 12-го тура чемпионата Германии получился драматичным. «Айнтрахт» быстро пропустил в домашней встрече с гладбахской «Боруссией», а затем в течение 10 минут забил трижды и сохранял этот счет до последних секунд. Однако в компенсированное время «Боруссия» умудрилась отыграть два гола - 3:3.
Протокол игры
|14' Штиндль Ларс (0:1)
|(1:1) Андре Силва 22'
|(2:1) Андре Силва 24'
|(3:1) Баркок Аймен 32'
|90' Штиндль Ларс (3:2)
|90' Штиндль Ларс (3:3)
Трапп Кевин • Абрахам Давид 30' • 81'Хасебе Макото • 13'Хинтереггер Мартин • Роде Себастьян 81' 90' ( Камада Даити ( 90') • Дурм Эрик • Соу Джибриль • Баркок Аймен 89' 90' ( Да Коста Данни ( 90') • Костич Филип • Андре Силва 83' ( Ильзанкер Штефан ( 83') • Юнес Амин 71' ( Кор Доминик ( 71' ) 75'
Запасные: Дост Бас • Цубер Стивен • Шуберт Маркус • Чендлер Тимоти • Тута
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • 21'Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Вендт Оскар 83' ( Траоре Ибраима ( 83') • Крамер Кристоф • Бенеш Ласло 46' ( Закария Денис ( 46' ) • 78'Вольф Ханнес 46' ( Лазаро Валентино ( 46') • Штиндль Ларс • 90'Тюрам Маркус • Плеа Алассан 63' ( Эмболо Брель ( 63' ) 81'
Запасные: Ланг Михаэль • Зиппель Тобиас • Поульсен Андреас • Янчке Тони
15 декабря. Стадион "Deutsche Bank Park".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Айнтрахт Франкфурт