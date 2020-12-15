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«Айнтрахт» провалил концовку матча с гладбахской «Боруссией» и упустил победу

15 Декабря 2020, 22:36,

Евро-Футбол.Ру

Стартовый матч 12-го тура чемпионата Германии получился драматичным. «Айнтрахт» быстро пропустил в домашней встрече с гладбахской «Боруссией», а затем в течение 10 минут забил трижды и сохранял этот счет до последних секунд. Однако в компенсированное время «Боруссия» умудрилась отыграть два гола - 3:3.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М
    14' Штиндль Ларс (0:1)
(1:1) Андре Силва 22'    
(2:1) Андре Силва 24'    
(3:1) Баркок Аймен 32'    
    90' Штиндль Ларс (3:2)
    90' Штиндль Ларс (3:3)
Трапп Кевин Абрахам Давид   30'   81' Хасебе Макото   13' Хинтереггер Мартин Роде Себастьян   81'   90' (Камада Даити (   90') Дурм Эрик Соу Джибриль Баркок Аймен   89'   90' (Да Коста Данни (   90') Костич Филип Андре Силва   83' (Ильзанкер Штефан (   83') Юнес Амин   71' (Кор Доминик (   71'   75')
Запасные: Дост Бас Цубер Стивен Шуберт Маркус Чендлер Тимоти Тута
Зоммер Янн Лайнер Штефан   21' Гинтер Маттиас Эльведи Нико Вендт Оскар   83' (Траоре Ибраима (   83') Крамер Кристоф Бенеш Ласло   46' (Закария Денис (   46'   78') Вольф Ханнес   46' (Лазаро Валентино (   46') Штиндль Ларс   90' Тюрам Маркус Плеа Алассан   63' (Эмболо Брель (   63'   81')
Запасные: Ланг Михаэль Зиппель Тобиас Поульсен Андреас Янчке Тони
15 декабря. Стадион "Deutsche Bank Park".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Айнтрахт Франкфурт
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