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Флик: «Никто не заслуживает награду лучшему игроку так, как Левандовски»

15 Декабря 2020, 22:26,

Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о попадании Роберта Левандовского в тройку финалистов премии The Best-2020.

«Для него эта награда – цель и мечта. Думаю, что никто не заслуживает ее так, как Роберт. Вся команда, весь клуб, все болельщики надеются, что его мечта станет реальностью. Мы все будем счастливы, если он получит эту награду в четверг», - цитирует главного тренера мюнхенского клуба Флик.

Церемония вручения награды состоится в четверг, 17 декабря. Помимо Левандовского, на награду претендуют нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и лидер «Барселоны» Лионель Месси.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роберт Левандовски, Ханс-Дитер Флик
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