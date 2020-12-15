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«Бавария» предложила новый контракт Коману

15 Декабря 2020, 13:30,

Global Look Press

Мюнхенская «Бавария» вступила в переговоры с полузащитником Кингсли Команом о пролонгации сотрудничества. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, новый контракт 24-летнего француза с чемпионом Германии будет рассчитан до середины 2025-го года. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2023-м году.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Кингсли принял участие в восьми поединках, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

По итогам 11 туров «Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, отставая от лидирующего «Байера» на один балл.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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