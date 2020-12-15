Левандовски - лучший футболист года по мнению Eurosport

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом уходящего года по версии журналистов Eurosport.

Вторую строчку в рейтинге спортивного издания занял бразилец Неймар, выступающий за французский «ПСЖ». Топ-3 замкнул голкипер сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер.

В десятку лучших также попали Криштиану Роналду и Лионель Месси. Португалец занял седьмое место, а аргентинец расположился на восьмой позиции.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски сыграл десять матчей, забил 13 голов (два - с пенальти) и сделал четыре результативные передачи.