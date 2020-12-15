Левандовски - лучший футболист года по мнению Eurosport

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15 Декабря 2020, 08:59,
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Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом уходящего года по версии журналистов Eurosport.
Вторую строчку в рейтинге спортивного издания занял бразилец Неймар, выступающий за французский «ПСЖ». Топ-3 замкнул голкипер сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер.
В десятку лучших также попали Криштиану Роналду и Лионель Месси. Португалец занял седьмое место, а аргентинец расположился на восьмой позиции.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски сыграл десять матчей, забил 13 голов (два - с пенальти) и сделал четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Роберт Левандовски
Ай. алеша- масянька 1972-й вознегодуэ от таких результатов. А вот был бы Леня здесь на первом месте - обязательно оставил бы свое резюме))
Он знает, что в ФИФе гном будет первым. Вот тогда и оттянется на полную. Трепещите...хе-хе...