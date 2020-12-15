​Левандовски рассказал, почему в своё время выбрал «Боруссию», а не «Дженоа»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил, что в своё время мог оказаться в итальянском клубе «Дженоа».

«В Италии выступает много польских футболистов. Когда я был моложе и играл за «Лех», я мог перейти в «Дженоа». Но я хотел играть в Лиге чемпионов, поэтому выбрал дортмундскую «Боруссию». Я считаю, что это было правильное решение, учитывая то, где я сейчас нахожусь», - приводит слова Левандовски Football Italia.

Роберт Левандовски перешёл из «Леха» в «Боруссию» летом 2010 года. Проведя в Дортмунде четыре сезона, польский форвард отправился в «Баварию» на правах свободного агента.