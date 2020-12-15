​Холанн получил приз лучшему молодому игроку года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн получил приз лучшему молодому футболисту года, который традиционно вручает Tuttosport. О том, что именно Холанн завоюет эту награду, было объявлено ещё в прошлом месяце.

Фото с наградой Холанн опубликовал на своей странице в Twitter, добавив лишь одно слово: «Горжусь».

В тридцати двух матчах за дортмундскую «Боруссию» после январского трансфера Эрлинг Холанн записал на свой счёт тридцать три гола и шесть результативных передач.

Добавим, что приз лучшему футболисту 2020 года по версии Tuttosport получил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.