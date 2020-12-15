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​Холанн получил приз лучшему молодому игроку года

15 Декабря 2020, 00:18,

Global Look Press

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн получил приз лучшему молодому футболисту года, который традиционно вручает Tuttosport. О том, что именно Холанн завоюет эту награду, было объявлено ещё в прошлом месяце.

Фото с наградой Холанн опубликовал на своей странице в Twitter, добавив лишь одно слово: «Горжусь».

В тридцати двух матчах за дортмундскую «Боруссию» после январского трансфера Эрлинг Холанн записал на свой счёт тридцать три гола и шесть результативных передач.

Добавим, что приз лучшему футболисту 2020 года по версии Tuttosport получил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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