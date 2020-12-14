Трезич: «Я был фанатом «Боруссии» всю жизнь»

38-летний специалист Эдин Трезич прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности тренера дортмундской «Боруссии».

«Я бы хотел поблагодарить Фавра и Штефеса, было здорово работать с ним, желаю им обоим всего самого наилучшего.

Я был фанатом этого клуба всю жизнь, это невероятная ситуация. Я впервые побывал на стадионе в возрасте девяти лет. Я даже не мечтал оказаться в такой ситуации. Есть что-то особенное в том, чтобы вставать каждое утро и думать об игре «Боруссии».

Матчи с «Севильей» в Лиге чемпионов? Мы довольны результатами жеребьевки, но до этого времени нам предстоит решить большое количество проблем», - цитирует Трезича пресс-служба «Боруссии».