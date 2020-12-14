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Холанн назвал своих кумиров

14 Декабря 2020, 14:54,

Global Look Press

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн назвал своих кумиров.

«Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович – это два феномена. Я был очарован, когда впервые увидел их по телевизору. Эти два игрока являются кумирами многих футболистов. Им нужно подражать.

Марадона? Диего - один из лучших футболистов в истории, возможно, лучший. Весь футбольный мир грустит из-за его смерти. Марадона – особенный чемпион. У меня есть видеозаписи его великолепных игр и невероятных голов», - цитирует норвежского футболиста Tuttosport.

20-летний Холанн сыграл четырнадцать матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
14 Декабря 2020, 15:20

даже по стилю похож и на ибру и криша

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