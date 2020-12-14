Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн назвал своих кумиров.

«Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович – это два феномена. Я был очарован, когда впервые увидел их по телевизору. Эти два игрока являются кумирами многих футболистов. Им нужно подражать.

Марадона? Диего - один из лучших футболистов в истории, возможно, лучший. Весь футбольный мир грустит из-за его смерти. Марадона – особенный чемпион. У меня есть видеозаписи его великолепных игр и невероятных голов», - цитирует норвежского футболиста Tuttosport.

20-летний Холанн сыграл четырнадцать матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи.