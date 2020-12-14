Лидер «Зальцбурга» Собослаи подтвердил, что покинет клуб в январе

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14 Декабря 2020, 10:31,
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20-летний венгерский полузащитник Доминик Собослаи, правами на которого владеет австрийский «Зальцбург», высказался о своем будущем. Как сообщило издание Bild, хавбек решил сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Среди возможных вариантов продолжения карьеры перспективного футболиста фигурируют мадридский «Реал» и немецкий «РБ Лейпциг».
Напомним, что Доминик защищает цвета «Зальцбурга» с начала 2018-го года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за австрийский коллектив 20 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал десять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Доминик Собослаи