«Байер» разобрался с «Хоффенхаймом» и стал новым лидером Бундеслиги

После очередной ничьей «Баварии» у леверкузенского «Байера» появился шанс взлететь на вершину таблицы чемпионата Германии, и «фармацевты» не упустили свой шанс. В домашней игре с «Хоффенхаймом» Леон Бэйли оформил дубль к середине первого тайма, а после перерыва команды обменялись голами. «Хоффенхайм» начал терять игроков из-за красных карточек и не спасся, пропустив еще раз в конце. Победа 4:1 вывела «Байер» на первое место. В одном очке позади «Бавария» и «РБ Лейпциг».