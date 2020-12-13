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«Байер» разобрался с «Хоффенхаймом» и стал новым лидером Бундеслиги

13 Декабря 2020, 21:53,

Global Look Press

После очередной ничьей «Баварии» у леверкузенского «Байера» появился шанс взлететь на вершину таблицы чемпионата Германии, и «фармацевты» не упустили свой шанс. В домашней игре с «Хоффенхаймом» Леон Бэйли оформил дубль к середине первого тайма, а после перерыва команды обменялись голами. «Хоффенхайм» начал терять игроков из-за красных карточек и не спасся, пропустив еще раз в конце. Победа 4:1 вывела «Байер» на первое место. В одном очке позади «Бавария» и «РБ Лейпциг».

Протокол игры  
Байер Л 4:1 Хоффенхайм
(1:0) Бэйли Леон 4'    
(2:0) Бэйли Леон 27'    
    50' Баумгартнер Кристоф (2:1)
(3:1) Вирц Флориан 55'    
(4:1) Аларио Лукас 90'    
Градецки Лукаш Бендер Ларс   75' (Беллараби Карим (   75') Та Джонатан Тапсоба Эдмон Синкгравен Дэйли   35'   65' (Венделл Боргес (   65') Вирц Флориан Баумгартлингер Юлиан   83' (Драгович Александр (   83') Амири Надим   74' Бэйли Леон   75' (Вайзер Митчелл (   75') Шик Патрик   66' (Аларио Лукас (   66') Диаби Мусса   31'
Запасные: Ломб Никлас Гедикли Эмрехан Едвай Тин
Бауманн Оливер Пош Штефан   58'   79' Фогт Кевин   74' Нордтвейт Ховард   90' Сесеньон Райан Руди Себастьян   46' (Сков Роберт (   46') Самассеку Диади   86' (Богард Мелайро (   86') Баумгартнер Кристоф   76' (Гачинович Мийат (   76') Гриллич Флориан   38'   64' Бебу Ила   58' (Бельфодиль Исхак (   58') Крамарич Андрей   76' (Акпогума Кевин (   76')
Запасные: Адамс Касим Йон Марко Пентке Филипп Даббур Мунас
13 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Байер, Хоффенхайм
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