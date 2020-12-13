«Байер» разобрался с «Хоффенхаймом» и стал новым лидером Бундеслиги

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13 Декабря 2020, 21:53,
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После очередной ничьей «Баварии» у леверкузенского «Байера» появился шанс взлететь на вершину таблицы чемпионата Германии, и «фармацевты» не упустили свой шанс. В домашней игре с «Хоффенхаймом» Леон Бэйли оформил дубль к середине первого тайма, а после перерыва команды обменялись голами. «Хоффенхайм» начал терять игроков из-за красных карточек и не спасся, пропустив еще раз в конце. Победа 4:1 вывела «Байер» на первое место. В одном очке позади «Бавария» и «РБ Лейпциг».
Протокол игры
|Байер Л
|4:1
|Хоффенхайм
|(1:0) Бэйли Леон 4'
|(2:0) Бэйли Леон 27'
|50' Баумгартнер Кристоф (2:1)
|(3:1) Вирц Флориан 55'
|(4:1) Аларио Лукас 90'
Градецки Лукаш • Бендер Ларс 75' ( Беллараби Карим ( 75') • Та Джонатан • Тапсоба Эдмон • Синкгравен Дэйли 35' 65' ( Венделл Боргес ( 65') • Вирц Флориан • Баумгартлингер Юлиан 83' ( Драгович Александр ( 83') • Амири Надим • 74'Бэйли Леон 75' ( Вайзер Митчелл ( 75') • Шик Патрик 66' ( Аларио Лукас ( 66') • Диаби Мусса 31'
Запасные: Ломб Никлас • Гедикли Эмрехан • Едвай Тин
Бауманн Оливер • Пош Штефан 58' • 79'Фогт Кевин • 74'Нордтвейт Ховард • 90'Сесеньон Райан • Руди Себастьян 46' ( Сков Роберт ( 46') • Самассеку Диади 86' ( Богард Мелайро ( 86') • Баумгартнер Кристоф 76' ( Гачинович Мийат ( 76') • Гриллич Флориан 38' • 64'Бебу Ила 58' ( Бельфодиль Исхак ( 58') • Крамарич Андрей 76' ( Акпогума Кевин ( 76')
Запасные: Адамс Касим • Йон Марко • Пентке Филипп • Даббур Мунас
13 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Байер, Хоффенхайм