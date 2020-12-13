Трагедия «Шальке»: на последней минуте упущена первая за 27 матчей победа

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13 Декабря 2020, 19:42,
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В чемпионате Германии едва не произошло историческое событие. «Шальке», не побеждавший на протяжении 26 матчей, наконец-то набрал три очка. Гельзенкирхенцы гостили у «Аугсбурга» и при счете 1:1 на 53-й минуте оказались в большинстве, после чего Нассим Бурджеллаб стал автором такого важного гола - 2:1 в пользу «Шальке». На 90+3-й минуте всё пропало, хозяева вырвали ничью - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Сердар Суат 32'
|52' Раман Бенито (1:1)
|61' Бурджеллаб Нассим (1:2)
|(2:2) Рихтер Марко 90'
Гикевич Рафал • Фрамбергер Рафаэль • Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • Гумни Роберт 71' ( Финнбогасон Альфред ( 71') • Груэсо Карлос 71' ( Грегорич Михаэль ( 71') • Хедира Рани • 77'Калиджиури Даниэль • Стробл Тобиас 59' ( Рихтер Марко ( 59') • Варгас Рубен • Нидерлехнер Флориан 45' 53'
Запасные: Бериша Дион • Коубек Томаш • Оксфорд Рис • Сухи Марек • Чан Сеон-Хун
Ферман Ральф • 81'Стамбули Бенжамен • Кабак Озан • 64'Сане Салиф • 45'Ощипка Бастиан • Бурджеллаб Нассим • Маскарель Омар • Сердар Суат • Шёпф Алессандро • Ют Марк 19' ( Боздоган Джан ( 19' • Настасич Матия 89') • Раман Бенито 82' ( Скрибски Стивен ( 82' ) 90'
Запасные: Мерджан Левент • Людевиг Килиан • Тиау Малик • Matthew Hoppe • Лангер Михаэль • Мендиль Хамза
13 декабря. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шальке 04, Аугсбург
Как же мне жаль Шальке. Ощущение что они были бы аутсайдерами даже во второ Бундеслиге. Удивляет то как так сложилось что команда играет в такой футбол и имеет настолько скудный состав?