Трагедия «Шальке»: на последней минуте упущена первая за 27 матчей победа

В чемпионате Германии едва не произошло историческое событие. «Шальке», не побеждавший на протяжении 26 матчей, наконец-то набрал три очка. Гельзенкирхенцы гостили у «Аугсбурга» и при счете 1:1 на 53-й минуте оказались в большинстве, после чего Нассим Бурджеллаб стал автором такого важного гола - 2:1 в пользу «Шальке». На 90+3-й минуте всё пропало, хозяева вырвали ничью - 2:2.