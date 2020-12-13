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Трагедия «Шальке»: на последней минуте упущена первая за 27 матчей победа

13 Декабря 2020, 19:42,

Global Look Press

В чемпионате Германии едва не произошло историческое событие. «Шальке», не побеждавший на протяжении 26 матчей, наконец-то набрал три очка. Гельзенкирхенцы гостили у «Аугсбурга» и при счете 1:1 на 53-й минуте оказались в большинстве, после чего Нассим Бурджеллаб стал автором такого важного гола - 2:1 в пользу «Шальке». На 90+3-й минуте всё пропало, хозяева вырвали ничью - 2:2.


Протокол игры  
Аугсбург 2:2 Шальке 04
(1:0) Сердар Суат 32'    
    52' Раман Бенито (1:1)
    61' Бурджеллаб Нассим (1:2)
(2:2) Рихтер Марко 90'    
Гикевич Рафал Фрамбергер Рафаэль Гоувелеув Джеффри Удуохаи Феликс Гумни Роберт   71' (Финнбогасон Альфред (   71') Груэсо Карлос   71' (Грегорич Михаэль (   71') Хедира Рани   77' Калиджиури Даниэль Стробл Тобиас   59' (Рихтер Марко (   59') Варгас Рубен Нидерлехнер Флориан   45'   53'
Запасные: Бериша Дион Коубек Томаш Оксфорд Рис Сухи Марек Чан Сеон-Хун
Ферман Ральф   81' Стамбули Бенжамен Кабак Озан   64' Сане Салиф   45' Ощипка Бастиан Бурджеллаб Нассим Маскарель Омар Сердар Суат Шёпф Алессандро Ют Марк   19' (Боздоган Джан (   19' Настасич Матия   89') Раман Бенито   82' (Скрибски Стивен (   82'   90')
Запасные: Мерджан Левент Людевиг Килиан Тиау Малик Matthew Hoppe Лангер Михаэль Мендиль Хамза
13 декабря. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шальке 04, Аугсбург
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Комментарии (1)
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Zenituwka
13 Декабря 2020, 19:55

Как же мне жаль Шальке. Ощущение что они были бы аутсайдерами даже во второ Бундеслиге. Удивляет то как так сложилось что команда играет в такой футбол и имеет настолько скудный состав?

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