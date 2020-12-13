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Розе – главный претендент на пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

13 Декабря 2020, 17:58,

Global Look Press

Стало известно, кто может возглавить дортмундскую «Боруссию» летом.

Как сообщает журналист Джунлука Ди Марцио на своём сайте, руководство дортмундского клуба нацелилось на главного тренера мёнхегладбахской «Боруссии» Марко Розе.

Контракт 44-летнего специалиста с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что сегодня стало известно об увольнении Люсьена Фавра с поста главного тренера дотрмундцев, исполняющим обязанности до конца сезона назначен Эдин Терзич.

После одиннадцати туров «шмели» занимают пятое место, а подопечные Розе расположились на восьмой строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Марко Розе
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