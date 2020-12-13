Розе – главный претендент на пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

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13 Декабря 2020, 17:58,
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Стало известно, кто может возглавить дортмундскую «Боруссию» летом.
Как сообщает журналист Джунлука Ди Марцио на своём сайте, руководство дортмундского клуба нацелилось на главного тренера мёнхегладбахской «Боруссии» Марко Розе.
Контракт 44-летнего специалиста с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Напомним, что сегодня стало известно об увольнении Люсьена Фавра с поста главного тренера дотрмундцев, исполняющим обязанности до конца сезона назначен Эдин Терзич.
После одиннадцати туров «шмели» занимают пятое место, а подопечные Розе расположились на восьмой строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Марко Розе