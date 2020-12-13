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Дортмундская «Боруссия» объявила об увольнении Фавра

13 Декабря 2020, 17:37,

Global Look Press

Люсьен Фавр уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии» после поражения от «Штуттгарта» (1:5).

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Эдин Терзич.

«Мы все благодарны Люсьену Фавру за то, какую работу он проделал в последние два с половиной года. Он с командой дважды занял второе место в чемпионате. Фавр – великий профессионал и личность, в этом нет никаких сомнений», - прокомментировал отставку Фавра спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

После одиннадцати туров «Боруссия» занимает лишь пятую строчку в немецкой Бундеслиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Люсьен Фавре
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Комментарии (5)
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1
ЯРЫЙ БРЮС
13 Декабря 2020, 18:33

немцы быстро проблемы решают а наши сопли жуют

0
NOBODY
13 Декабря 2020, 20:27

да один матч не показатель...чего-то чересчур по-моему..

0
NOBODY
13 Декабря 2020, 18:13

ну вышла осечка, неужели руководство считает, что с помощником тренера (или кто он там) дела сразу пойдут в гору??? тем более, команда нормально котировалась....хз вообщем

1
NOBODY
13 Декабря 2020, 18:06

ни хрена себе!!!! вот уж неожиданность, так неожиданность!!!! я не то чтобы сторонник Фавра, да и стиль игры БД абсолютно безразличен, но команда вроде хорошо играла, результаты, и один всего матч!!!! Бавария тоже крупно кому-то проиграла в начале нового сезона, и ничего - Флик на месте, а тут....Я в шоке, честно!!!

3
ARTUR
13 Декабря 2020, 17:51

просто крутяк .... многим стоит взять на заметку , а то некоторые команды вылетают с кубков не набрав ни одного очка и как бы все ок )))

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