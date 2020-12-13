Дортмундская «Боруссия» объявила об увольнении Фавра

Люсьен Фавр уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии» после поражения от «Штуттгарта» (1:5).

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Эдин Терзич.

«Мы все благодарны Люсьену Фавру за то, какую работу он проделал в последние два с половиной года. Он с командой дважды занял второе место в чемпионате. Фавр – великий профессионал и личность, в этом нет никаких сомнений», - прокомментировал отставку Фавра спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

После одиннадцати туров «Боруссия» занимает лишь пятую строчку в немецкой Бундеслиге.