Дортмундская «Боруссия» объявила об увольнении Фавра

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13 Декабря 2020, 17:37,
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Люсьен Фавр уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии» после поражения от «Штуттгарта» (1:5).
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Эдин Терзич.
«Мы все благодарны Люсьену Фавру за то, какую работу он проделал в последние два с половиной года. Он с командой дважды занял второе место в чемпионате. Фавр – великий профессионал и личность, в этом нет никаких сомнений», - прокомментировал отставку Фавра спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
После одиннадцати туров «Боруссия» занимает лишь пятую строчку в немецкой Бундеслиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Люсьен Фавре
немцы быстро проблемы решают а наши сопли жуют
да один матч не показатель...чего-то чересчур по-моему..
ну вышла осечка, неужели руководство считает, что с помощником тренера (или кто он там) дела сразу пойдут в гору??? тем более, команда нормально котировалась....хз вообщем
ни хрена себе!!!! вот уж неожиданность, так неожиданность!!!! я не то чтобы сторонник Фавра, да и стиль игры БД абсолютно безразличен, но команда вроде хорошо играла, результаты, и один всего матч!!!! Бавария тоже крупно кому-то проиграла в начале нового сезона, и ничего - Флик на месте, а тут....Я в шоке, честно!!!
просто крутяк .... многим стоит взять на заметку , а то некоторые команды вылетают с кубков не набрав ни одного очка и как бы все ок )))