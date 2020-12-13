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​«Боруссия» увольняет Фавра

13 Декабря 2020, 16:26,

Global Look Press

Люсьен Фавре покидает тренерский мостик дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild. Команда будет проинформирована об уходе тренера во время тренировки в воскресенье вечером. В ближайшее время клуб должен сделать официальное заявление на этот счёт.

Напомним, в субботу «Боруссия» потерпела крупное домашнее поражение от «Штуттгарта» со счётом 1:5. После этой игры защитник Матс Хуммельс раскритиковал тактику Фавра.

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера «Боруссии» будет Эдин Терзич.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Люсьен Фавр
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