​«Боруссия» увольняет Фавра

Люсьен Фавре покидает тренерский мостик дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild. Команда будет проинформирована об уходе тренера во время тренировки в воскресенье вечером. В ближайшее время клуб должен сделать официальное заявление на этот счёт.

Напомним, в субботу «Боруссия» потерпела крупное домашнее поражение от «Штуттгарта» со счётом 1:5. После этой игры защитник Матс Хуммельс раскритиковал тактику Фавра.

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера «Боруссии» будет Эдин Терзич.