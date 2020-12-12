​Фавр после 1:5: «Это катастрофа»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр высказался по поводу домашнего поражения от «Штуттгарта» со счётом 1:5.

«Это была катастрофа. Это было плохо. Мы не могли выигрывать мячи и совершили слишком много серьёзных ошибок. Это трудно объяснить. Если вы не умеете выигрывать мяч – я имею ввиду всю команду – тогда у вас будут проблемы.

«Штуттгарт» играл хорошо, а мы играли очень и очень плохо. Это никуда не годится. Хотели добиться большего во втором тайме, но пропустили глупый гол, и команда затревожилась. Нас сегодня не было на футбольном поле», - приводит слова Фавра Goal.com.