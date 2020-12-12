Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Фавр после 1:5: «Это катастрофа»

12 Декабря 2020, 23:56,

Global Look Press

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр высказался по поводу домашнего поражения от «Штуттгарта» со счётом 1:5.

«Это была катастрофа. Это было плохо. Мы не могли выигрывать мячи и совершили слишком много серьёзных ошибок. Это трудно объяснить. Если вы не умеете выигрывать мяч – я имею ввиду всю команду – тогда у вас будут проблемы.

«Штуттгарт» играл хорошо, а мы играли очень и очень плохо. Это никуда не годится. Хотели добиться большего во втором тайме, но пропустили глупый гол, и команда затревожилась. Нас сегодня не было на футбольном поле», - приводит слова Фавра Goal.com.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Люсьен Фавр
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола