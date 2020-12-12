«РБ Лейпциг» - новый лидер, дортмундская «Боруссия» дома пропустила 5 голов от «Штуттгарта»

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12 Декабря 2020, 19:46,
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По итогам некоторых матчей 11-го тура Бундеслиги в чемпионате Германии сменился лидер. «РБ Лейпциг» забил «Вердеру» два безответных гола в первом тайме и удержал победный счет (2:0). Главной сенсацией стала неудача дортмундской «Боруссии» в домашнем матче со «Штуттгартом». Первый тайм завершился со счетом 1:1, а затем «шмели» пропустили три гола за 10 минут и не отошли от шока, уступив дома 1:5.
Протокол игры
|РБ Лейпциг
|2:0
|Вердер
|(1:0) Забитцер Марсель 26'
|(2:0) Ольмо Дани 41'
Гулачи Петер • Мукиэле Норди 47' 65' ( Вос Йоша ( 65') • Орбан Вилли • Юпамекано Део • 78'Хальстенберг Марсель • Забитцер Марсель 72' ( Сорлот Александр ( 72') • Ольмо Дани • Кампль Кевин 43' 46' ( Адамс Тайлер ( 46') • Хайдара Амаду 72' ( Форсберг Эмиль ( 72') • Поульсен Юссуф • Клюйверт Джастин 90' ( Борковски Деннис ( 90')
Запасные: Анхелиньо Хосе • Мартель Эрик • Мартинес Хосеп • Конате Ибраима
Павленка Иржи • Гебреселассие Теодор • Топрак Омер 72' ( Мойсандер Никлас ( 72') • Фридль Марко • Аугустинссон Людвиг • 25'Эггештайн Максимилиан • Гросс Кристиан 89' ( Юя Осако ( 89') • Биттенкорт Леонардо 81' ( Вольтемаде Ник ( 81') • Мёхвальд Кевин 81' ( Мбом Жан-Мануэль ( 81') • Шмид Романо 72' ( Чон Тахит ( 72') • Сарджент Джош
Запасные: Велькович Милош • Агу Феликс • Эррас Патрик • Капино Стефанос
12 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|Боруссия Д
|1:5
|Штуттгарт
|26' Вамангитука Силла (0:1)
|(1:1) Джованни Рейна 39'
|53' Вамангитука Силла (1:2)
|60' Фёрстер Филипп (1:3)
|63' Кулибали Тангуй (1:4)
|90' Гонсалес Николас (1:5)
Бюрки Роман • Джан Эмре 26' 59' ( Рейньер Жезус ( 59') • Хуммельс Матс • Аканджи Мануэль 86' ( Брандт Юлиан ( 86') • Морей Матеу • 66'Витсель Аксель • Беллингхем Джуд 64' ( Шульц Нико ( 64') • Геррейро Рафаэль 86' ( Загаду Дан-Аксель ( 86') • Санчо Джедон 86' ( Мукоко Юссуфа ( 86') • Джованни Рейна • Ройс Марко
Запасные: Пасслак Феликс • Пищек Лукаш • Дауд Махмуд • Хитц Mapвин
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос 28' 88' ( Штенцель Паскаль ( 88') • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • Эндо Ватару • 40'Вамангитука Силла 50' 67' ( Массимо Роберто ( 67') • Фёрстер Филипп 77' ( Эглофф Лилиан ( 77') • Мангаля Орель • Соса Борна • Климович Матео 88' ( Чурлинов Дарко ( 88') • Кулибали Тангуй 67' ( Гонсалес Николас ( 67')
Запасные: Калайджич Саша • Каминьски Марцин • Клемент Филипп • Бредлов Фабиан
12 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|Боруссия М
|1:1
|Герта
|47' Гендузи Маттео (0:1)
|(1:1) Эмболо Брель 70'
Зиппель Тобиас • Лазаро Валентино • 43'Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Вендт Оскар 12' 65' ( Тюрам Маркус ( 65') • Закария Денис • Нойхаус Флориан 82' 85' ( Штиндль Ларс ( 85') • Херрман Патрик 64' ( Плеа Алассан ( 64') • Вольф Ханнес 85' ( Бенеш Ласло ( 85') • Траоре Ибраима 65' ( Лайнер Штефан ( 65') • Эмболо Брель
Запасные: Ланг Михаэль • Грюн Макс • Крамер Кристоф • Янчке Тони
Шволов Александер • Пекарик Петер • 26'Боята Дедрик • Торунарига Джордан • Платтенхардт Марвин • Штарк Никлас • Гендузи Маттео • 68'Лукебакио Доди 75' ( Нганкам Жессик ( 75') • Дарида Владимир 75' ( Тусар Люка ( 75') • Дилросун Джавайро 75' ( Леки Мэттью ( 75') • Пёнтек Кшиштоф 85' ( Редан Дайшон ( 85')
Запасные: Дордой Мартон • Миттельштедт Максимилиан • Альдерете Омар • Ярстейн Руне • Зеефейк Дейовайзио
12 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо 79'
|(2:0) Чон У-Ён 90'
Мюллер Флориан • Линхарт Филипп • Шлоттербек Кевен • Гульде Мануэль • Шмид Жонатан 77' ( Темпельман Лино ( 77') • Сантамария Батист • Хёфлер Николас • 66'Гюнтер Кристиан • Хёлер Лукас 26' 68' ( Шаллаи Роланд ( 68') • Петерсен Нильс 77' ( Демирович Эрмедин ( 77') • Грифо Винченцо 80' 86' ( Чон У-Ён ( 86')
Запасные: Хайнц Доминик • Бухальфа Карло • Абраши Амир • Уфофф Бенджамин • Тиль Гус
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Ван дер Хорн Майк • Нильссон Хоаким • Лукоки Андерсон 89' ( Мюллер Себастьян ( 89') • Притль Мануэль • Доан Рицу • Хартель Марсель 82' ( Гебауэр Кристиан ( 82') • Суку Себио 61' ( Кордова Серхио ( 61') • Клос Фабиан • Шипплок Свен 82' ( Зойферт Нильс ( 82')
Запасные: Кунце Фабиан • Консбрух Джомейн • Линнер Оскар • Де Медина Натан
12 декабря. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры
|55' Реджбекай Элвис (0:1)
Центнер Робин • Юсте Йерри • Хак Александер 77' ( Малонг Кунде ( 77') • Ньякат Мусса • 37'Буркардт Джонатан 76' ( Абасс Исса ( 76') • Фернандес Эдимилсон • Латца Данни 45' 68' ( Штёгер Кевин ( 68' ) • 75'Брозински Даниэль • Бутьюс Жан-Поль 68' ( Кайсон Робин ( 68') • Онисиво Карим • 67'Матета Жан-Филипп
Запасные: Чжи Дон-Вонь • Килиан Лука • Баррейро Леандро • Дамен Финн • Аарон Мартин
Хорн Тимо • Честич Сава-Арангел • Борнаув Себастьян • Хорн Яннес • 81'Вольф Мариус • Скири Эйе • Якобс Исмаил 82' ( Дрекслер Доминик ( 82') • Эзкан Салих 70' 90' ( Шмиц Бенно ( 90') • Реджбекай Элвис 82' ( Каттербах Ноа ( 82') • Дуда Ондрей 75' • 76'Тилманн Ян 60' ( Модест Антони ( 60')
Запасные: Андерссон Себастьян • Мере Хорхе • Лимниос Димитрис • Эхизибуэ Кингсли • Цилер Рон-Роберт
12 декабря. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Штуттгарт, РБ Лейпциг