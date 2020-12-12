«РБ Лейпциг» - новый лидер, дортмундская «Боруссия» дома пропустила 5 голов от «Штуттгарта»

По итогам некоторых матчей 11-го тура Бундеслиги в чемпионате Германии сменился лидер. «РБ Лейпциг» забил «Вердеру» два безответных гола в первом тайме и удержал победный счет (2:0). Главной сенсацией стала неудача дортмундской «Боруссии» в домашнем матче со «Штуттгартом». Первый тайм завершился со счетом 1:1, а затем «шмели» пропустили три гола за 10 минут и не отошли от шока, уступив дома 1:5.