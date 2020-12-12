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«РБ Лейпциг» - новый лидер, дортмундская «Боруссия» дома пропустила 5 голов от «Штуттгарта»

12 Декабря 2020, 19:46,

Global Look Press

По итогам некоторых матчей 11-го тура Бундеслиги в чемпионате Германии сменился лидер. «РБ Лейпциг» забил «Вердеру» два безответных гола в первом тайме и удержал победный счет (2:0). Главной сенсацией стала неудача дортмундской «Боруссии» в домашнем матче со «Штуттгартом». Первый тайм завершился со счетом 1:1, а затем «шмели» пропустили три гола за 10 минут и не отошли от шока, уступив дома 1:5.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 2:0 Вердер
(1:0) Забитцер Марсель 26'    
(2:0) Ольмо Дани 41'    
Гулачи Петер Мукиэле Норди   47'   65' (Вос Йоша (   65') Орбан Вилли Юпамекано Део   78' Хальстенберг Марсель Забитцер Марсель   72' (Сорлот Александр (   72') Ольмо Дани Кампль Кевин   43'   46' (Адамс Тайлер (   46') Хайдара Амаду   72' (Форсберг Эмиль (   72') Поульсен Юссуф Клюйверт Джастин   90' (Борковски Деннис (   90')
Запасные: Анхелиньо Хосе Мартель Эрик Мартинес Хосеп Конате Ибраима
Павленка Иржи Гебреселассие Теодор Топрак Омер   72' (Мойсандер Никлас (   72') Фридль Марко Аугустинссон Людвиг   25' Эггештайн Максимилиан Гросс Кристиан   89' (Юя Осако (   89') Биттенкорт Леонардо   81' (Вольтемаде Ник (   81') Мёхвальд Кевин   81' (Мбом Жан-Мануэль (   81') Шмид Романо   72' (Чон Тахит (   72') Сарджент Джош
Запасные: Велькович Милош Агу Феликс Эррас Патрик Капино Стефанос
12 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры  
Боруссия Д 1:5 Штуттгарт
    26' Вамангитука Силла (0:1)
(1:1) Джованни Рейна 39'    
    53' Вамангитука Силла (1:2)
    60' Фёрстер Филипп (1:3)
    63' Кулибали Тангуй (1:4)
    90' Гонсалес Николас (1:5)
Бюрки Роман Джан Эмре   26'   59' (Рейньер Жезус (   59') Хуммельс Матс Аканджи Мануэль   86' (Брандт Юлиан (   86') Морей Матеу   66' Витсель Аксель Беллингхем Джуд   64' (Шульц Нико (   64') Геррейро Рафаэль   86' (Загаду Дан-Аксель (   86') Санчо Джедон   86' (Мукоко Юссуфа (   86') Джованни Рейна Ройс Марко
Запасные: Пасслак Феликс Пищек Лукаш Дауд Махмуд Хитц Mapвин
Кобель Грегор Мавропанос Константинос   28'   88' (Штенцель Паскаль (   88') Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер Эндо Ватару   40' Вамангитука Силла   50'   67' (Массимо Роберто (   67') Фёрстер Филипп   77' (Эглофф Лилиан (   77') Мангаля Орель Соса Борна Климович Матео   88' (Чурлинов Дарко (   88') Кулибали Тангуй   67' (Гонсалес Николас (   67')
Запасные: Калайджич Саша Каминьски Марцин Клемент Филипп Бредлов Фабиан
12 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры  
Боруссия М 1:1 Герта
    47' Гендузи Маттео (0:1)
(1:1) Эмболо Брель 70'    
Зиппель Тобиас Лазаро Валентино   43' Гинтер Маттиас Эльведи Нико Вендт Оскар   12'   65' (Тюрам Маркус (   65') Закария Денис Нойхаус Флориан   82'   85' (Штиндль Ларс (   85') Херрман Патрик   64' (Плеа Алассан (   64') Вольф Ханнес   85' (Бенеш Ласло (   85') Траоре Ибраима   65' (Лайнер Штефан (   65') Эмболо Брель
Запасные: Ланг Михаэль Грюн Макс Крамер Кристоф Янчке Тони
Шволов Александер Пекарик Петер   26' Боята Дедрик Торунарига Джордан Платтенхардт Марвин Штарк Никлас Гендузи Маттео   68' Лукебакио Доди   75' (Нганкам Жессик (   75') Дарида Владимир   75' (Тусар Люка (   75') Дилросун Джавайро   75' (Леки Мэттью (   75') Пёнтек Кшиштоф   85' (Редан Дайшон (   85')
Запасные: Дордой Мартон Миттельштедт Максимилиан Альдерете Омар Ярстейн Руне Зеефейк Дейовайзио
12 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры  
Фрайбург 2:0 Арминия
(1:0) Грифо Винченцо 79'    
(2:0) Чон У-Ён 90'    
Мюллер Флориан Линхарт Филипп Шлоттербек Кевен Гульде Мануэль Шмид Жонатан   77' (Темпельман Лино (   77') Сантамария Батист Хёфлер Николас   66' Гюнтер Кристиан Хёлер Лукас   26'   68' (Шаллаи Роланд (   68') Петерсен Нильс   77' (Демирович Эрмедин (   77') Грифо Винченцо   80'   86' (Чон У-Ён (   86')
Запасные: Хайнц Доминик Бухальфа Карло Абраши Амир Уфофф Бенджамин Тиль Гус
Ортега Штефан Бруннер Седрик Ван дер Хорн Майк Нильссон Хоаким Лукоки Андерсон   89' (Мюллер Себастьян (   89') Притль Мануэль Доан Рицу Хартель Марсель   82' (Гебауэр Кристиан (   82') Суку Себио   61' (Кордова Серхио (   61') Клос Фабиан Шипплок Свен   82' (Зойферт Нильс (   82')
Запасные: Кунце Фабиан Консбрух Джомейн Линнер Оскар Де Медина Натан
12 декабря. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры  
Майнц 0:1 Кёльн
    55' Реджбекай Элвис (0:1)
Центнер Робин Юсте Йерри Хак Александер   77' (Малонг Кунде (   77') Ньякат Мусса   37' Буркардт Джонатан   76' (Абасс Исса (   76') Фернандес Эдимилсон Латца Данни   45'   68' (Штёгер Кевин (   68'   75') Брозински Даниэль Бутьюс Жан-Поль   68' (Кайсон Робин (   68') Онисиво Карим   67' Матета Жан-Филипп
Запасные: Чжи Дон-Вонь Килиан Лука Баррейро Леандро Дамен Финн Аарон Мартин
Хорн Тимо Честич Сава-Арангел Борнаув Себастьян Хорн Яннес   81' Вольф Мариус Скири Эйе Якобс Исмаил   82' (Дрекслер Доминик (   82') Эзкан Салих   70'   90' (Шмиц Бенно (   90') Реджбекай Элвис   82' (Каттербах Ноа (   82') Дуда Ондрей   75'   76' Тилманн Ян   60' (Модест Антони (   60')
Запасные: Андерссон Себастьян Мере Хорхе Лимниос Димитрис Эхизибуэ Кингсли Цилер Рон-Роберт
12 декабря. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Штуттгарт, РБ Лейпциг
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