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​Румменигге: «Возможно, Алаба передумает и останется в «Баварии»

10 Декабря 2020, 19:33,

Global Look Press

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу ситуации Давида Алабы, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона.

«Каждый клуб думает о том, как усилить состав команды. Так что в такой ситуации вполне нормально, что ведущие клубы Европы рассматривают возможность заполучить Алабу. Он должен принять решение. Возможно, он сменит команду, а может он передумает и останется в «Баварии». Посмотрим», - сказал Румменигге в интервью Tuttosport.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предпочитает продать Давида Алабу зимой, чем расстаться с футболистом бесплатно летом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Давид Алаба
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