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​Румменигге: «Холанн нам не нужен, по Дибале переговоров не вели»

10 Декабря 2020, 15:55,

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Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу Эрлинга Холанна и Пауло Дибалы.

«Нам не нужен Холанн, потому что у нас есть Левандовски. Однако Эрлинг – настоящий зверь, который забивает много голов и заслужил приз лучшему молодому футболисту этого года», - сказал Румменигге в интервью Tuttosport.

Дибала? Мы никогда не начинали переговоры с его агентом. Я слышал о подобного рода слухах, но это ложь. Мы не работаем над этим трансфером», - добавил руководитель мюнхенского клуба.  

После десяти туров Бундеслиги «Бавария» занимает первое место в таблице. Мюнхенцы на одно очко опережают «Байер» и на два очка опережают «РБ Лейпциг».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Пауло Дибала, Карл-Хайнц Румменигге, Эрлинг Холанн
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