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​Румменигге: «Левандовски был лучшим в 2020 году, я даже звонил Инфантино по поводу отмены «Золотого мяча»

10 Декабря 2020, 15:40,

Global Look Press

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу форварда команды Роберта Левандовски.

«Роберт был лучшим в 2020 году – он выиграл пять трофеев и забил много голов. Я даже звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино по поводу отмены вручения «Золотого мяча» в этом году. Я сказал, что это нехорошо, что в списке обладателей «Золотого мяча» образуется дыра.

Несмотря на коронавирус, самые лучшие чемпионаты были доиграны, и сильнейшие футболисты играли важную роль даже на фоне пандемии. Левандовски сделал больше всего», - рассказал Румменигге в интервью Tuttosport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Карл-Хайнц Румменигге
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