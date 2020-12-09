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«Бавария» связалась с агентом де Йонга

09 Декабря 2020, 15:48,

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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, видеть голландца у себя хочет «Бавария». Мюнхенский клуб уже связался с агентом де Йонга, чтобы обсудить возможный переход. Отмечается, что в контракте полузащитника прописана сумма отступных, которая составляет 400 миллионов евро. О таких деньгах речи даже не идёт, «Барселона» находится в тяжелом финансовом положении, их устроит предложение в районе 75 миллионов евро.

23-летний голландец в нынешнем сезоне сыграл пятнадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Бавария, Френки де Йонг
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