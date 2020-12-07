Контракт Горецки с «Баварией» будет рассчитан до 2025 или 2026 года

Мюнхенская «Бавария» планирует продлить контракт с полузащитником Леоном Горецкой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2025 или 2026 года. Переговоры продвигаются стремительно, Горецка чувствует себя важным футболистом.

Отмечается, что на Горецку претендует один из больших клубов АПЛ, но вероятность того, что Леон покинет «Баварию» в ближайшее время стремится к нулю.

25-летний полузащитник выступает за «Баварию» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне Горецка сыграл за мюнхенцев тринадцать матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.