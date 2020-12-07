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Игрок «Айнтрахта» рассказал, как в детстве занимался контрабандой наркотиков

07 Декабря 2020, 17:27,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Айнтрахта» Джетро Виллемс рассказал о своём сложном детстве на острове Кюрасао.

«В какой-то момент у нас закончились деньги. Мы устроились на работу, но денег не хватало. Потом мои родители сказали, что собираются заняться контрабандой наркотиков», - приводит слова Виллемса голландский ED.

«У родителей не получилось, и тогда я пожертвовал собой. Я был немного сумасшедшим и мог сделать всё ради своей семьи. Они наклеивали наркотики мне на ноги. Я странно себя вёл, но проверяющие не обращают внимание на детей.

Когда мы переехали в Голландию, это был новый старт для семьи. Свет в конце тоннеля. Мы устроились на работу, и всё пошло хорошо», - сказал футболист.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Айнтрахт Франкфурт, Джетро Виллемс
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