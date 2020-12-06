Почти 0:4. «Шальке» разгромно проиграл «Байеру»

Отлично играющий в этом сезоне «Байер» не испытал проблем с главным аутсайдером турнира, «Шальке». Уже на 10-й минуте случился победный автогол, после чего леверкузенцы забили еще дважды и победили 3:0. У «кобальтовых» был шанс размочить счет, но Стивен Скрибски не забил пенальти.

«Байер» с 22 очками вышел на второе место в одном балле от «Баварии».