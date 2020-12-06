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Почти 0:4. «Шальке» разгромно проиграл «Байеру»

06 Декабря 2020, 21:53,

Евро-Футбол.Ру

Отлично играющий в этом сезоне «Байер» не испытал проблем с главным аутсайдером турнира, «Шальке». Уже на 10-й минуте случился победный автогол, после чего леверкузенцы забили еще дважды и победили 3:0. У «кобальтовых» был шанс размочить счет, но Стивен Скрибски не забил пенальти.

«Байер» с 22 очками вышел на второе место в одном балле от «Баварии».

Протокол игры  
Шальке 04 0:3 Байер Л
    10' Тиау Малик (0:1)
    67' Баумгартлингер Юлиан (0:2)
    78' Шик Патрик (0:3)
Лангер Михаэль Тиау Малик Кабак Озан Стамбули Бенжамен Ощипка Бастиан   83' (Мендиль Хамза (   83') Маскарель Омар Сердар Суат Скрибски Стивен   84' (Боздоган Джан (   84') Бурджеллаб Нассим   65' (Matthew Hoppe (   65'   72') Раман Бенито Ют Марк   11'
Запасные: Мерджан Левент Людевиг Килиан Чалханоглу Керим Шёпф Алессандро Беккер Тимо
Градецки Лукаш Бендер Ларс   84' (Вайзер Митчелл (   84') Та Джонатан   59' Драгович Александр   58' Синкгравен Дэйли   71' Вирц Флориан   73' (Тапсоба Эдмон (   73') Баумгартлингер Юлиан Амири Надим Бэйли Леон Шик Патрик   79' (Беллараби Карим (   79') Диаби Мусса
Запасные: Бендер Свен Ломб Никлас Гедикли Эмрехан Едвай Тин Венделл Боргес
06 декабря. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шальке 04, Байер
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