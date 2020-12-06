Почти 0:4. «Шальке» разгромно проиграл «Байеру»

|
06 Декабря 2020, 21:53,
|
|
Отлично играющий в этом сезоне «Байер» не испытал проблем с главным аутсайдером турнира, «Шальке». Уже на 10-й минуте случился победный автогол, после чего леверкузенцы забили еще дважды и победили 3:0. У «кобальтовых» был шанс размочить счет, но Стивен Скрибски не забил пенальти.
«Байер» с 22 очками вышел на второе место в одном балле от «Баварии».
Протокол игры
|10' Тиау Малик (0:1)
|67' Баумгартлингер Юлиан (0:2)
|78' Шик Патрик (0:3)
Лангер Михаэль • Тиау Малик • Кабак Озан • Стамбули Бенжамен • Ощипка Бастиан 83' ( Мендиль Хамза ( 83') • Маскарель Омар • Сердар Суат • Скрибски Стивен 84' ( Боздоган Джан ( 84') • Бурджеллаб Нассим 65' ( Matthew Hoppe ( 65' ) • 72'Раман Бенито • Ют Марк 11'
Запасные: Мерджан Левент • Людевиг Килиан • Чалханоглу Керим • Шёпф Алессандро • Беккер Тимо
Градецки Лукаш • Бендер Ларс 84' ( Вайзер Митчелл ( 84') • Та Джонатан • 59'Драгович Александр • 58'Синкгравен Дэйли • 71'Вирц Флориан 73' ( Тапсоба Эдмон ( 73') • Баумгартлингер Юлиан • Амири Надим • Бэйли Леон • Шик Патрик 79' ( Беллараби Карим ( 79') • Диаби Мусса
Запасные: Бендер Свен • Ломб Никлас • Гедикли Эмрехан • Едвай Тин • Венделл Боргес
06 декабря. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шальке 04, Байер