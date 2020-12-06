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Хайнкес – о Флике: «Ни один тренер в истории футбола не добивался такого успеха за год работы»

06 Декабря 2020, 20:36,

Global Look Press

Бывший тренер «Баварии» Юпп Хайнкес оценил работу нынешнего наставника мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.

«Ни один тренер в истории футбола не добивался такого успеха за год работы. Очень мало специалистов, которые выигрывали три трофея за сезон, не говоря уже о тех, кто выигрывает их всего за десять месяцев.

Мне пришлось ждать 34 года, чтобы выиграть требл, а ему десять месяцев. Невозможно осознать то, чего Флик добился. Снимаю перед ним шляпу», - цитирует Хайнкенса Kicker.

После десяти туров нынешнего сезона «Бавария» под руководством Флика занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Юпп Хайнкес, Ханс-Дитер Флик
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