Хайнкес – о Флике: «Ни один тренер в истории футбола не добивался такого успеха за год работы»

Бывший тренер «Баварии» Юпп Хайнкес оценил работу нынешнего наставника мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.

«Ни один тренер в истории футбола не добивался такого успеха за год работы. Очень мало специалистов, которые выигрывали три трофея за сезон, не говоря уже о тех, кто выигрывает их всего за десять месяцев.

Мне пришлось ждать 34 года, чтобы выиграть требл, а ему десять месяцев. Невозможно осознать то, чего Флик добился. Снимаю перед ним шляпу», - цитирует Хайнкенса Kicker.

После десяти туров нынешнего сезона «Бавария» под руководством Флика занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка.