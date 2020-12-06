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​Мюллер не думает о возвращении в сборную Германии

06 Декабря 2020, 11:29,

Global Look Press

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер не думает о возможном своём возвращении в сборную Германии.

Мюллер не объявлял о завершении международной карьеры, однако Йоахим Лёв достаточно давно не вызывает его в национальную команду. Тренера сборной Германии регулярно упрекают за это, учитывая хорошую форму Мюллера.

«Возвращение в сборную Германии? Эта тема для меня очень далека. Я пытаюсь помогать команде, в составе которой выхожу на поле. Я придерживаюсь такой мысли, а вы можете говорить сколько угодно. Немецкий футбольный союз решил оставить Лёва тренером, и все немцы должны поддержать это решение», - сказал Мюллер Sky Germany.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Сборная Германии, Томас Мюллер
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