Нойер - лучший голкипер 2020 года по версии ESPN

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05 Декабря 2020, 10:59,
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Журналисты ESPN представили рейтинг лучших голкиперов 2020-го года. Лучшим вратарем, по мнению американского издания, является Мануэль Нойер, выступающий за мюнхенскую «Баварию».
Вторую строчку в рейтинге занял вратарь сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алиссон Бекер. Тройку лучших замкнул словенец Ян Облак из мадридского «Атлетико».
В топ-10 также попали: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Самир Ханданович («Интер»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Ранее стало известно, что Лионель Месси признан лучшим нападающим года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Мануэль Нойер