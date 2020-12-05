Румменигге назвал лучшего голкипера в истории футбола

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кого считает лучшим голкипером в истории футбола.

«Я считаю, что Мануэль Нойер является лучшим голкипером в истории футбола. В Германии всегда были отличные голкиперы. Стоит вспомнить Зеппа Майера и Оливера Кана. Но, по моему мнению, Нойер вывел игру вратарей на новый уровень», - приводит слова руководителя портал Goal.com.

Мануэль защищает цвета мюнхенской команды с 2011-го года, перебравшись из гельзенкирхенского «Шальке». Нойер сыграл 402 матча за «Баварию», в которых пропустил 297 голов. Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2023-го года.