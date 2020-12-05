Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Румменигге назвал лучшего голкипера в истории футбола

05 Декабря 2020, 09:08,

twitter.com

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кого считает лучшим голкипером в истории футбола.

«Я считаю, что Мануэль Нойер является лучшим голкипером в истории футбола. В Германии всегда были отличные голкиперы. Стоит вспомнить Зеппа Майера и Оливера Кана. Но, по моему мнению, Нойер вывел игру вратарей на новый уровень», - приводит слова руководителя портал Goal.com.

Мануэль защищает цвета мюнхенской команды с 2011-го года, перебравшись из гельзенкирхенского «Шальке». Нойер сыграл 402 матча за «Баварию», в которых пропустил 297 голов. Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мануэль Нойер, Карл-Хайнц Румменигге
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола