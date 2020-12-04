Левандовски: «Бавария» всё ещё голодна до побед»

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04 Декабря 2020, 14:44,
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Центральный нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что мюнхенский клуб по-прежнему голоден до трофеев.
«Мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне, но очевидно, что нам этого недостаточно. Мы всё ещё голодных до побед. Конечно, было бы здорово разделить эмоции от успехов вместе с болельщиками на стадионе. Возможно, после этого сезона у нас будет сразу несколько поводов для празднования», - цитирует Левандовски Daily Mail.
32-летний поляк сыграл четырнадцать матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил пятнадцать голов и отдал пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Роберт Левандовски