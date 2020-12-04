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Левандовски - об отмене «Золотого мяча»: «Я провёл свой лучший сезон, все это видели»

04 Декабря 2020, 13:13,

Global Look Press

Центральный нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался об отмене «Золотого мяча» в 2020-м году.

«Было решено не вручать награду в этом году. Возможно, это решение приняли поспешно. Многие футболисты, тренеры и журналисты знают, что я провел свой лучший сезон.

Вместе с «Баварией» я многого добился. Это было невероятно. Я очень рад, что все это видели», - приводит слова польского бомбардира издание Daily Mail.

В сезоне-2019/2020 Левандовски вместе с мюнхенской «Баварией» выиграл требл. В чемпионате Германии Роберт забил 34 гола в 31 проведенном поединке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски
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