Защитник «Баварии» Дэвис - лучший футболист Канады в 2020 году

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом Канады по итогам 2020-го года. 20-летний игрок впервые в карьере получил эту награду, рапортует пресс-служба канадской сборной.

«Альфонсо очень многого добился в уходящем году. Его пример должен стать мотивацией для других молодых футболистов», - сказал наставник сборной Канады Джон Хердман.

Напомним, что Дэвис пополнил ряды «Баварии» в 2018-м году, подписав пятилетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне канадец в составе мюнхенского гранда выиграл требл: чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.