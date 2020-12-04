Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Защитник «Баварии» Дэвис - лучший футболист Канады в 2020 году

04 Декабря 2020, 10:25,

Global Look Press

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом Канады по итогам 2020-го года. 20-летний игрок впервые в карьере получил эту награду, рапортует пресс-служба канадской сборной.

«Альфонсо очень многого добился в уходящем году. Его пример должен стать мотивацией для других молодых футболистов», - сказал наставник сборной Канады Джон Хердман.

Напомним, что Дэвис пополнил ряды «Баварии» в 2018-м году, подписав пятилетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне канадец в составе мюнхенского гранда выиграл требл: чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Альфонсо Дэвис
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола