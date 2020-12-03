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Холанн: «Скоро вернусь»

03 Декабря 2020, 21:28,

Твиттер

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, что скоро вернётся в строй.

«Отличные новости! Поговорил с моими врачами. Скоро вернусь», - написал норвежский нападающий в «Инстаграме».

Напомним, что у 20-летнего Холанна был диагностирован разрыв мышечного волокна перед игрой с «Лацио» (1:1).

В нынешнем сезоне Эрлинг сыграл четырнадцать матчей за дортмундский клуб во всех турнирах, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи. Контракт Холанна с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в сто миллионов евро.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Холанн не сыграет с «Зенитом» в последнем туре Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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