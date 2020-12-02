Холанн не сыграет с «Лацио» из-за травмы

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02 Декабря 2020, 22:19,
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн получил травму и не сыграет с римским «Лацио».
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, у Холанна диагностирован разрыв мышечного волокна. О сроках восстановления норвежца не сообщается.
Помимо Холанна, сегодня не сыграет и полузащитник дортмундцев Эмре Джан, у которого выявлены мышечные проблемы.
Матч между «Боруссией» и «Лацио» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
Перед пятым туром в активе дортмундского клуба девять очков и первое место в группе F, отрыв от идущего следующим «Лацио» составляет лишь один зачётный балл.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эмре Джан, Эрлинг Холанн