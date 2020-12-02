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Холанн не сыграет с «Лацио» из-за травмы

02 Декабря 2020, 22:19,

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн получил травму и не сыграет с римским «Лацио».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, у Холанна диагностирован разрыв мышечного волокна. О сроках восстановления норвежца не сообщается.

Помимо Холанна, сегодня не сыграет и полузащитник дортмундцев Эмре Джан, у которого выявлены мышечные проблемы.

Матч между «Боруссией» и «Лацио» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Перед пятым туром в активе дортмундского клуба девять очков и первое место в группе F, отрыв от идущего следующим «Лацио» составляет лишь один зачётный балл.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Эмре Джан, Эрлинг Холанн
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