Холанн не сыграет с «Лацио» из-за травмы

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн получил травму и не сыграет с римским «Лацио».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, у Холанна диагностирован разрыв мышечного волокна. О сроках восстановления норвежца не сообщается.

Помимо Холанна, сегодня не сыграет и полузащитник дортмундцев Эмре Джан, у которого выявлены мышечные проблемы.

Матч между «Боруссией» и «Лацио» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Перед пятым туром в активе дортмундского клуба девять очков и первое место в группе F, отрыв от идущего следующим «Лацио» составляет лишь один зачётный балл.