​Три кандидата в президенты «Барселоны» звонили Райоле по поводу Холанна

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02 Декабря 2020, 17:44,
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн имеет всё для того, чтобы стать следующей большой звездой футбола. Именно поэтому норвежец находится на карандаше у многих топ-клубов.
Как сообщает Mundo Deportivo, сразу три кандидата в президенты «Барселоны» звонили агенту Мино Райоле по поводу Холанна. Агент рассказал, что за форварда нужно заплатить «Боруссии» 70 миллионов евро, а также выплатить гонорар его отцу.
Это были лишь поверхностные разговоры. Серьёзные переговоры Райола может провести только с тем, кто станет президентом «Барселоны». Выборы пройдут 24 января.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн