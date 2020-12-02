​Три кандидата в президенты «Барселоны» звонили Райоле по поводу Холанна

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн имеет всё для того, чтобы стать следующей большой звездой футбола. Именно поэтому норвежец находится на карандаше у многих топ-клубов.

Как сообщает Mundo Deportivo, сразу три кандидата в президенты «Барселоны» звонили агенту Мино Райоле по поводу Холанна. Агент рассказал, что за форварда нужно заплатить «Боруссии» 70 миллионов евро, а также выплатить гонорар его отцу.

Это были лишь поверхностные разговоры. Серьёзные переговоры Райола может провести только с тем, кто станет президентом «Барселоны». Выборы пройдут 24 января.