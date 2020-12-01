Маттеус: «Левандовски – лучший игрок по итогам сезона»

Легендарный футболист «Баварии» Лотар Маттеус считает нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовски лучшим футболистом в мире.

«Лучшим футболистом по итогам сезона можно назвать только одного человека – Левандовски. Роберт – самый полноценный и сильный футболист в мировом футболе.

Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе – фантастические игроки, но Левандовски выиграл огромное количество турниров с «Баварией». Он сделал шаг вперёд в прошлом сезоне и стал ещё лучше. Роберт является одним из лидеров «Баварии» и заслуживает этой награды», - цитирует Маттеуса Goal.

Награждение лучшего футболиста по итогам сезона состоится 17 декабря.