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30 Ноября 2020, 19:18,
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Футболист «Баварии» Йозуа Киммих возобновил беговые занятия, о чём сообщается на официальном сайте клуба. В начале ноября 25-летний футболист в поединке против дортмундской «Боруссии» повредил внешний мениск и перенёс хирургическое вмешательство.
В сезоне 2020/2021 Киммих провёл за «Баварию» одиннадцать матчей во всех соревнованиях. В них футболист записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.
После получения Киммихом травмы сообщалось, что футболист вернётся на футбольное поле в январе.
Добавим, Йозуа Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года после перехода из «Штуттгарта».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Йозуа Киммих