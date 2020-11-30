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Киммих возобновил беговые занятия

30 Ноября 2020, 19:18,

Global Look Press

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих возобновил беговые занятия, о чём сообщается на официальном сайте клуба. В начале ноября 25-летний футболист в поединке против дортмундской «Боруссии» повредил внешний мениск и перенёс хирургическое вмешательство.

В сезоне 2020/2021 Киммих провёл за «Баварию» одиннадцать матчей во всех соревнованиях. В них футболист записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.

После получения Киммихом травмы сообщалось, что футболист вернётся на футбольное поле в январе.

Добавим, Йозуа Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года после перехода из «Штуттгарта».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Йозуа Киммих
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