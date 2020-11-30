Фавр: «Холанн ещё не стал мировой звездой»

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр пообщался с журналистами после поражения в матче девятого тура Бундеслиги с «Кёльном» (1:2). В частности, тренер высказался о нападающем команды Эрлинге Холанне.

«Эрлинг мало двигался, он почти не опускался в глубину. Холанн еще не стал мировой звездой.

Мы очень расстроены таким результатом. Нелегко смириться с таким поражением», - приводит слова швейцарского специалиста издание Bild.

После девяти туров «Боруссия» набрала 18 баллов и занимает четвертое место в чемпионате Германии.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанн провел восемь матчей, отметившись десятью забитыми мячами.