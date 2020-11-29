Хедира не говорил, что не покинет «Ювентус» зимой, журналисты перепутали его с братом, который выступает за «Аугсбург»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира не говорил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, немецкий футболист открыт к возможному переезду, он хотел бы присоединиться к одному из клубов английской Премьер-лиги. Отмечается, что СМИ перепутали Сами с его братом Рани Хедирой, который выступает за «Аугсбург», именно он заявил, что не собирается покидать немецкий клуб зимой.

Контракт 33-летнего Сами Хедиры с «Ювентусом» рассчитан до конца нынешнего сезона, он выступает за туринский клуб с июля 2015 года, куда перешёл из мадридского «Реала».