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​Игрок «Байера» объяснил, почему назвал сына Лео Криштиану

29 Ноября 2020, 11:40,

Евро-Футбол.Ру

Футболист «Байера» Леон Бэйли объяснил, почему назвал сына Лео Криштиану. По словам игрока, это никак не связано со звёздными Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Имя моего сына не имеет ничего общего с футболом. Это касается меня и моего имени. Лео – это сокращение от Леон. И Лео – это лев, а я – лев. Я считаю, что мой сын тоже вырастет с менталитетом бойца и лидера. А Криштиану – это просто прекрасное имя, которое хорошо сочетается с Лео», - рассказал Бэйли в интервью Bild.

В одиннадцати матчах сезона 2020/2021 Леон Бэйли забил за «Байер» пять голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Байер Леверкузен, Леон Бэйли
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