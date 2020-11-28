«Бавария» и «РБ Лейпциг» не без проблем победили, «Боруссия» уступила аутсайдеру

Лидерам чемпионата Германии пришлось непросто в матчах девятого тура.

«Бавария» гостила у «Штуттгарта» и оказалась в роли догоняющей стороны, пропустив на 20-й минуте. Все же мюнхенцы добились своего после голов Кингсли Комана, Роберта Левандовски и Дугласа Конте - 3:1.

«РБ Лейпциг» мог громить «Арминию», забей Александр Сорлот пенальти, но в итоге получилась нервная концовка - 2:1. С таким же счетом дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Кёльну».