«Бавария» и «РБ Лейпциг» не без проблем победили, «Боруссия» уступила аутсайдеру

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28 Ноября 2020, 19:25,
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Лидерам чемпионата Германии пришлось непросто в матчах девятого тура.
«Бавария» гостила у «Штуттгарта» и оказалась в роли догоняющей стороны, пропустив на 20-й минуте. Все же мюнхенцы добились своего после голов Кингсли Комана, Роберта Левандовски и Дугласа Конте - 3:1.
«РБ Лейпциг» мог громить «Арминию», забей Александр Сорлот пенальти, но в итоге получилась нервная концовка - 2:1. С таким же счетом дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Кёльну».
Протокол игры
|(1:0) Кулибали Тангуй 20'
|38' Коман Кингсли (1:1)
|45' Левандовски Роберт (1:2)
|88' Коста Дуглас (1:3)
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос 59' ( Каразор Атакан ( 59') • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • Соса Борна • Эндо Ватару • Мангаля Орель • Вамангитука Силла • Фёрстер Филипп 76' ( Калайджич Саша ( 76') • Кастро Гонсало 59' ( Климович Матео ( 59') • Кулибали Тангуй 82' ( Массимо Роберто ( 82')
Запасные: Каминьски Марцин • Штенцель Паскаль • Эглофф Лилиан • Клемент Филипп • Бредлов Фабиан
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • Боатенг Жером 69' ( Ньянзу Танги ( 69') • Алаба Давид • Эрнандес Люка 58' ( Зюле Никлас ( 58') • Горетцка Леон • Толиссо Корентен 83' ( Мартинес Хави ( 83') • Гнабри Серж 69' ( Сане Лерой ( 69') • Мюллер Томас • Коман Кингсли 69' ( Коста Дуглас ( 69') • Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк • Нюбель Александр • Чупо-Мотинг Эрик • Мусиала Джамал
28 ноября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры
|РБ Лейпциг
|2:1
|Арминия
|(1:0) Анхелиньо Хосе 29'
|(2:0) Нкунку Кристофер 47'
|75' Клос Фабиан (2:1)
Гулачи Петер • Мукиэле Норди 61' ( Хайдара Амаду ( 61') • Орбан Вилли • 85'Юпамекано Део 46' ( Нкунку Кристофер ( 46') • Хальстенберг Марсель 46' ( Конате Ибраима ( 46') • Адамс Тайлер • Кампль Кевин • Ольмо Дани 63' ( Форсберг Эмиль ( 63') • Самарджич Лазар 70' ( Забитцер Марсель ( 70') • Анхелиньо Хосе • Сорлот Александр
Запасные: Мартинес Хосеп • Клюйверт Джастин • Вос Йоша • Поульсен Юссуф
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос 75' ( Нильссон Хоаким ( 75') • Ван дер Хорн Майк • 38'Лукоки Андерсон • 77'Зойферт Нильс 69' ( Шипплок Свен ( 69') • Притль Мануэль • Доан Рицу 75' ( Суку Себио ( 75') • Хартель Марсель • Ябо Рейнольд 69' ( Фогльзаммер Андреас ( 69') • Клос Фабиан
Запасные: Лаурсен Якоб-Баррет • Кунце Фабиан • Консбрух Джомейн • Линнер Оскар • Де Медина Натан
28 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|Боруссия Д
|1:2
|Кёльн
|9' Скири Эйе (0:1)
|61' Скири Эйе (0:2)
|(1:2) Азар Торган 74'
Бюрки Роман • Мёнье Тома 61' ( Азар Торган ( 61') • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Пасслак Феликс 68' ( Мукоко Юссуфа ( 68') • Джан Эмре • 55'Витсель Аксель • Санчо Джедон • Ройс Марко • Брандт Юлиан 68' ( Джованни Рейна ( 68') • Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу • Пищек Лукаш • Делани Томас • Беллингхем Джуд • Дауд Махмуд • Хитц Mapвин
Хорн Тимо • Борнаув Себастьян • Кцихос Рафаэль 67' ( Хорн Яннес ( 67') • Честич Сава-Арангел • Вольф Мариус • Реджбекай Элвис 75' ( Дрекслер Доминик ( 75') • Скири Эйе • 29'Якобс Исмаил • Дуда Ондрей • Тилманн Ян • Эзкан Салих
Запасные: Арокодаре Толуваласе • Каттербах Ноа • Лимниос Димитрис • Шмиц Бенно • Эхизибуэ Кингсли • Цилер Рон-Роберт • Модест Антони
28 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|64' Грифо Винченцо (0:1)
|(1:1) Варгас Рубен 80'
Гикевич Рафал • Гумни Роберт 24' 46' ( Рихтер Марко ( 46') • Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • 67'Иаго Лопес • Калиджиури Даниэль • 20'Хедира Рани 73' ( Грегорич Михаэль ( 73') • Стробл Тобиас • Варгас Рубен • Хан Андре • Нидерлехнер Флориан 82' ( Груэсо Карлос ( 82')
Запасные: Lukas Petkov • Коубек Томаш • Оксфорд Рис • Сухи Марек
Мюллер Флориан • Гульде Мануэль 83' ( Хайнц Доминик ( 83') • Линхарт Филипп • Шлоттербек Кевен • Шмид Жонатан • Сантамария Батист • Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Демирович Эрмедин 7' 58' ( Петерсен Нильс ( 58') • Хёлер Лукас • Грифо Винченцо
Запасные: Чон У-Ён • Kevin Schade • Бухальфа Карло • Темпельман Лино • Абраши Амир • Уфофф Бенджамин • Тиль Гус
28 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|(1:0) Андрих Роберт 2'
|(2:0) Крузе Макс 6'
|27' Андре Силва (2:1)
|37' Андре Силва (2:2)
|79' Дост Бас (2:3)
|(3:3) Крузе Макс 82'
Луте Андреас • Триммель Кристофер • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Ленц Кристофер • 61'Прёмель Гриша 57' 84' ( Бюльтер Мариус ( 84') • Андрих Роберт • Бекер Шеральдо 73' ( Гогия Акакий ( 73') • Крузе Макс • Ингвартсен Маркус 84' ( Гризбек Себастьян ( 84') • Авонийи Тайво
Запасные: Мацеевски Тим • Гисельман Нико • Рюэрсон Юлиан • Кариус Лорис • Хюбнер Флориан
Трапп Кевин • Абрахам Давид • Хинтереггер Мартин • Н'Дика Эван • 62'Дурм Эрик 78' ( Да Коста Данни ( 78') • Ильзанкер Штефан • 81'Соу Джибриль 59' 88' ( Роде Себастьян ( 88') • Костич Филип • Камада Даити • Дост Бас • Андре Силва
Запасные: Хрустиц Айдин • Кор Доминик • Цубер Стивен • Шуберт Маркус • Туре Альмами • Тута • Хасебе Макото
28 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг