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«Бавария» и «РБ Лейпциг» не без проблем победили, «Боруссия» уступила аутсайдеру

28 Ноября 2020, 19:25,

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Лидерам чемпионата Германии пришлось непросто в матчах девятого тура.

«Бавария» гостила у «Штуттгарта» и оказалась в роли догоняющей стороны, пропустив на 20-й минуте. Все же мюнхенцы добились своего после голов Кингсли Комана, Роберта Левандовски и Дугласа Конте - 3:1.

«РБ Лейпциг» мог громить «Арминию», забей Александр Сорлот пенальти, но в итоге получилась нервная концовка - 2:1. С таким же счетом дортмундская «Боруссия»  дома проиграла «Кёльну».

Протокол игры  
Штуттгарт 1:3 Бавария
(1:0) Кулибали Тангуй 20'    
    38' Коман Кингсли (1:1)
    45' Левандовски Роберт (1:2)
    88' Коста Дуглас (1:3)
Кобель Грегор Мавропанос Константинос   59' (Каразор Атакан (   59') Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер Соса Борна Эндо Ватару Мангаля Орель Вамангитука Силла Фёрстер Филипп   76' (Калайджич Саша (   76') Кастро Гонсало   59' (Климович Матео (   59') Кулибали Тангуй   82' (Массимо Роберто (   82')
Запасные: Каминьски Марцин Штенцель Паскаль Эглофф Лилиан Клемент Филипп Бредлов Фабиан
Нойер Мануэль Павар Бенджамин Боатенг Жером   69' (Ньянзу Танги (   69') Алаба Давид Эрнандес Люка   58' (Зюле Никлас (   58') Горетцка Леон Толиссо Корентен   83' (Мартинес Хави (   83') Гнабри Серж   69' (Сане Лерой (   69') Мюллер Томас Коман Кингсли   69' (Коста Дуглас (   69') Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк Нюбель Александр Чупо-Мотинг Эрик Мусиала Джамал
28 ноября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры  
РБ Лейпциг 2:1 Арминия
(1:0) Анхелиньо Хосе 29'    
(2:0) Нкунку Кристофер 47'    
    75' Клос Фабиан (2:1)
Гулачи Петер Мукиэле Норди   61' (Хайдара Амаду (   61') Орбан Вилли   85' Юпамекано Део   46' (Нкунку Кристофер (   46') Хальстенберг Марсель   46' (Конате Ибраима (   46') Адамс Тайлер Кампль Кевин Ольмо Дани   63' (Форсберг Эмиль (   63') Самарджич Лазар   70' (Забитцер Марсель (   70') Анхелиньо Хосе Сорлот Александр
Запасные: Мартинес Хосеп Клюйверт Джастин Вос Йоша Поульсен Юссуф
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос   75' (Нильссон Хоаким (   75') Ван дер Хорн Майк   38' Лукоки Андерсон   77' Зойферт Нильс   69' (Шипплок Свен (   69') Притль Мануэль Доан Рицу   75' (Суку Себио (   75') Хартель Марсель Ябо Рейнольд   69' (Фогльзаммер Андреас (   69') Клос Фабиан
Запасные: Лаурсен Якоб-Баррет Кунце Фабиан Консбрух Джомейн Линнер Оскар Де Медина Натан
28 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Протокол игры  
Боруссия Д 1:2 Кёльн
    9' Скири Эйе (0:1)
    61' Скири Эйе (0:2)
(1:2) Азар Торган 74'    
Бюрки Роман Мёнье Тома   61' (Азар Торган (   61') Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Пасслак Феликс   68' (Мукоко Юссуфа (   68') Джан Эмре   55' Витсель Аксель Санчо Джедон Ройс Марко Брандт Юлиан   68' (Джованни Рейна (   68') Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу Пищек Лукаш Делани Томас Беллингхем Джуд Дауд Махмуд Хитц Mapвин
Хорн Тимо Борнаув Себастьян Кцихос Рафаэль   67' (Хорн Яннес (   67') Честич Сава-Арангел Вольф Мариус Реджбекай Элвис   75' (Дрекслер Доминик (   75') Скири Эйе   29' Якобс Исмаил Дуда Ондрей Тилманн Ян Эзкан Салих
Запасные: Арокодаре Толуваласе Каттербах Ноа Лимниос Димитрис Шмиц Бенно Эхизибуэ Кингсли Цилер Рон-Роберт Модест Антони
28 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры  
Аугсбург 1:1 Фрайбург
    64' Грифо Винченцо (0:1)
(1:1) Варгас Рубен 80'    
Гикевич Рафал Гумни Роберт   24'   46' (Рихтер Марко (   46') Гоувелеув Джеффри Удуохаи Феликс   67' Иаго Лопес Калиджиури Даниэль   20' Хедира Рани   73' (Грегорич Михаэль (   73') Стробл Тобиас Варгас Рубен Хан Андре Нидерлехнер Флориан   82' (Груэсо Карлос (   82')
Запасные: Lukas Petkov Коубек Томаш Оксфорд Рис Сухи Марек
Мюллер Флориан Гульде Мануэль   83' (Хайнц Доминик (   83') Линхарт Филипп Шлоттербек Кевен Шмид Жонатан Сантамария Батист Хёфлер Николас Гюнтер Кристиан Демирович Эрмедин   7'   58' (Петерсен Нильс (   58') Хёлер Лукас Грифо Винченцо
Запасные: Чон У-Ён Kevin Schade Бухальфа Карло Темпельман Лино Абраши Амир Уфофф Бенджамин Тиль Гус
28 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры  
Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
(1:0) Андрих Роберт 2'    
(2:0) Крузе Макс 6'    
    27' Андре Силва (2:1)
    37' Андре Силва (2:2)
    79' Дост Бас (2:3)
(3:3) Крузе Макс 82'    
Луте Андреас Триммель Кристофер Фридрих Марвин Кнохе Робин Ленц Кристофер   61' Прёмель Гриша   57'   84' (Бюльтер Мариус (   84') Андрих Роберт Бекер Шеральдо   73' (Гогия Акакий (   73') Крузе Макс Ингвартсен Маркус   84' (Гризбек Себастьян (   84') Авонийи Тайво
Запасные: Мацеевски Тим Гисельман Нико Рюэрсон Юлиан Кариус Лорис Хюбнер Флориан
Трапп Кевин Абрахам Давид Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван   62' Дурм Эрик   78' (Да Коста Данни (   78') Ильзанкер Штефан   81' Соу Джибриль   59'   88' (Роде Себастьян (   88') Костич Филип Камада Даити Дост Бас Андре Силва
Запасные: Хрустиц Айдин Кор Доминик Цубер Стивен Шуберт Маркус Туре Альмами Тута Хасебе Макото
28 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг
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