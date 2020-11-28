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Лапорта хочет пригласить Холанна в «Барселону»

28 Ноября 2020, 09:30,

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Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта определил приоритетную цель клуба. Если функционер выиграет предстоящие выборы, то попытается пригласить в стан «сине-гранатовых» норвежского голеадора Эрлинга Холанна, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

Согласно данным портала Goal, Лапорта сохранил хорошие дружеские отношения с агентом футболиста Мино Райолой. Жоан намерен воспользоваться этим моментом при возможных переговорах.

Ранее СМИ сообщали об интересе мадридского «Реала» к 20-летнему футболисту.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанн провел семь матчей, записав на свой счет десять голов и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Эрлинг Холанн, Жоан Лапорта
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