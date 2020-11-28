Холанн - о своих заменах: «Фавр хочет, чтобы я забивал чаще и быстрее»

20-летний бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался о своих частых заменах во время поединков.

«Для главного тренера стало нормальным заменять меня. Возможно, Фавр хочет, чтобы я забивал больше мячей. Мне нужно забивать как можно чаще и быстрее, чтобы успевать до замены», - приводит слова норвежского форварда издание Sport Bild.

Холанн пополнил ряды дортмундского клуба в январе 2020-го года. «Боруссия» купила игрока у «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Эрлинг сыграл семь матчей, записав на свой счет десять забитых мячей (один - с пенальти) и две результативные передачи.