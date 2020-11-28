Холанн - о своих заменах: «Фавр хочет, чтобы я забивал чаще и быстрее»

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28 Ноября 2020, 09:13,
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20-летний бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался о своих частых заменах во время поединков.
«Для главного тренера стало нормальным заменять меня. Возможно, Фавр хочет, чтобы я забивал больше мячей. Мне нужно забивать как можно чаще и быстрее, чтобы успевать до замены», - приводит слова норвежского форварда издание Sport Bild.
Холанн пополнил ряды дортмундского клуба в январе 2020-го года. «Боруссия» купила игрока у «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Эрлинг сыграл семь матчей, записав на свой счет десять забитых мячей (один - с пенальти) и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн