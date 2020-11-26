В «Боруссии» отреагировали на интерес к Холанну со стороны «Реала»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк не обращает слухи об интересе к форварду Эрлингу Холанну со стороны топ-клубов Европы. В частности, в последнее время все больше информации поступает о желании мадридского «Реала» заполучить талантливого наконечника атак.

- У нас долгосрочные планы на Эрлинга. На слухи мы не обращаем внимания. Я вижу его в футболке «Боруссии» еще много лет. Не давит ли на него груз ответственности? Он идет своим путем и играет здорово. Я не верю, что подобное замедлит его прогресс, - приводит слова Цорка Goal.

В контракте Холанна прописана клаузула в размере 75 млн евро, она станет активной в 2022 году.