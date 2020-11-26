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«Милан» и «Барселона» интересуются защитником «Хоффенхайма»

26 Ноября 2020, 14:13,

Global Look Press

Защитник «Хоффенхайма» Мелайро Богард может продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, интерес к 18-летнему голландцу проявляют «Барселона» и «Милан». Оба клуба уже начали переговоры о переходе Богарда.

Отметим, что контракт защитника с «Хоффенхаймом» рассчитан до конца нынешнего сезона – это одна из причин, по которой многие клубы начали засматриваться на талантливого голландца.

В нынешнем сезоне Богард принял участие всего лишь в двух матчах основной команды «Хоффенхайма», но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Милан, Хоффенхайм, Мелайро Богард
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