«Милан» сделает очередное предложение «Шальке» по Кабаку

Защитник «Шальке» Озан Кабак сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб сделает очередное предложение «Шальке» в ближайшее время. Отмечается, что руководство «Милана» уже продолжительное время находится в контакте с представителями футболиста.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Кабака заинтересован английский «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне 20-летний турок сыграл три матча за «Шальке» в Бундеслиге, но голевыми действиями не отметился. Контракт Кабака с немцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 29 миллионов евро.