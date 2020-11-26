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«Милан» сделает очередное предложение «Шальке» по Кабаку

26 Ноября 2020, 11:08,

Global Look Press

Защитник «Шальке» Озан Кабак сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб сделает очередное предложение «Шальке» в ближайшее время. Отмечается, что руководство «Милана» уже продолжительное время находится в контакте с представителями футболиста.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Кабака заинтересован английский «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне 20-летний турок сыграл три матча за «Шальке» в Бундеслиге, но голевыми действиями не отметился. Контракт Кабака с немцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 29 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Шальке 04, Озан Кабак
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