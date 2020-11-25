Два немецких клуба хотели арендовать Эриксена летом, «Интер» рассматривает только продажу

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен мог покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем подкасте, видеть датчанина у себя хотели дортмундская «Боруссия» и «Герта». Отмечается, что немецкие клубы планировали арендовать Эриксена с правом выкупа, но «Интер» рассматривает только продажу футболиста.

28-летний Кристиан перешёл в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе за 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне Эриксен принял участие лишь в семи матчах миланского клуба, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Эриксена с «Интером» действует до 30 июня 2024 года.