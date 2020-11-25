Два немецких клуба хотели арендовать Эриксена летом, «Интер» рассматривает только продажу

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25 Ноября 2020, 20:50,
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен мог покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем подкасте, видеть датчанина у себя хотели дортмундская «Боруссия» и «Герта». Отмечается, что немецкие клубы планировали арендовать Эриксена с правом выкупа, но «Интер» рассматривает только продажу футболиста.
28-летний Кристиан перешёл в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе за 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне Эриксен принял участие лишь в семи матчах миланского клуба, но голевыми действиями не отметился.
Контракт Эриксена с «Интером» действует до 30 июня 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Боруссия Дортмунд, Герта, Кристиан Эриксен