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«Барселона» продолжает платить бонусы «Боруссии» за трансфер Дембеле

24 Ноября 2020, 12:20,

Global Look Press

Каталонская «Барселона» выплатила очередной бонус дортмундской «Боруссии» по условиям договора по нападающему Усману Дембеле. Об этом сообщает издание Kicker.

Источник рапортует, что вице-чемпион Испании направил на денежный счет немецкого клуба пять миллионов евро. Таким образом, общая сумма трансфера Дембеле в стан «сине-гранатовых» превысила 130 миллионов евро.

Напомним, что Усман стал игроком «Барселоны» летом 2017-го года. Стороны подписали контракт до середины 2022-го года.

В текущем сезоне чемпионата Испании вингер сыграл шесть матчей, отметившись одним забитыми мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Усман Дембеле
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