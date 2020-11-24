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Эриксен может перейти в немецкий топ-клуб

24 Ноября 2020, 09:39,

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Датский полузащитник Кристиан Эриксен, не сумевший закрепиться в основном составе миланского «Интера», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии.

Согласно данным издания Tuttomercatoweb, интерес к 28-летнему хавбеку проявляет дортмундская «Боруссия». «Шмели» хотели подписать Кристиана в минувшее летнее трансферное окно, однако тогда стороны не смогли согласовать детали перехода. Ожидается, что новый этап переговоров состоится в январе.

Ранее СМИ сообщали, что Эриксена могут подписать «Реал» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А полузащитник провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021
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