Эриксен может перейти в немецкий топ-клуб

|
24 Ноября 2020, 09:39,
|
|
Датский полузащитник Кристиан Эриксен, не сумевший закрепиться в основном составе миланского «Интера», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии.
Согласно данным издания Tuttomercatoweb, интерес к 28-летнему хавбеку проявляет дортмундская «Боруссия». «Шмели» хотели подписать Кристиана в минувшее летнее трансферное окно, однако тогда стороны не смогли согласовать детали перехода. Ожидается, что новый этап переговоров состоится в январе.
Ранее СМИ сообщали, что Эриксена могут подписать «Реал» и «ПСЖ».
В нынешнем сезоне итальянской Серии А полузащитник провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021