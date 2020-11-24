Эриксен может перейти в немецкий топ-клуб

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, не сумевший закрепиться в основном составе миланского «Интера», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии.

Согласно данным издания Tuttomercatoweb, интерес к 28-летнему хавбеку проявляет дортмундская «Боруссия». «Шмели» хотели подписать Кристиана в минувшее летнее трансферное окно, однако тогда стороны не смогли согласовать детали перехода. Ожидается, что новый этап переговоров состоится в январе.

Ранее СМИ сообщали, что Эриксена могут подписать «Реал» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А полузащитник провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.